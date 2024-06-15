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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, belediye personeliyle bayramlaştı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Personeli bayramını kutlayan Akın, kente en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye hizmetlerinin bayram boyunca aksatılmadan sürdürüleceğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Edirneli hemşehrilerime iyi bayramlar diliyorum, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Biliyorsunuz, 7 gün 24 saat belediyemiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Bayram süresince mesaisine devam edecek olan tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum."

Mezarlıklara servis hizmeti

Edirne Belediyesince Kurban Bayramı'nın birinci günü mezarlıklara servis hizmeti sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, servis hizmetinin bayramın ilk günü 07.30'da başlayacağı belirtildi.

Servis hizmetinin ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, "Bayram namazı sonrası saat 07: 30'da şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için Eski Cami karışındaki otobüs durağından Yenişehir, Buçuktepe, Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme mezarlıklarına otobüs servis hizmeti verecektir. Mezarlık ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı otobüslerle geri dönebilecektir." denildi.