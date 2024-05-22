Edirne Belediye Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Belediye Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulayacak

Edirne Belediye Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde tasarruf tedbirleri uygulayacak

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını belirtti. Akın, organizasyonun düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ve bütçeyi zorlamadan etkinliği yapacaklarını söyledi. Ayrıca, şehir içi taşımacılık sistemindeki sürücülere eğitim verileceği ve sivrisinekle mücadelelerinin etkin olacağı da açıklandı.

22.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını belirtti.

Akın, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle buluşmasında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Düzenli ve sorunsuz bir organizasyon yapmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Akın, "Kırkpınar'la ilgili toplantılarımız ve hazırlıklarımız devam ediyor. Henüz sonuca ulaşmamış bazı kararlarımız var. Onları zaman içinde açıklayacağız." dedi.

Akın, Kırkpınar'ın Edirne için çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizdi.

Temelde yapılacak etkinliklerin yerine getirilerek kontrollü bir çalışma gerçekleştireceklerini anlatan Akın,"Organizasyonun sürdürülebilirliği açısından herhangi bir sıkıntı oluşturmayacak bazı tasarruf hükümleriyle, bütçeyi zorlamadan bu işi yapmaya çalışacağız. Örneğin konserimizi belki bir gece yapacağız. Pehlivanlar konusunda bazı önlemler alacağız. Bunların hepsi hem organizasyon düzenini bozmayacak ama diğer taraftan da bütçemizi zorlamayacak şekilde olacak." dedi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın, kentin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Son günlerde bazı şoförlerin alkollü yakalandığı şehir içi taşımacılık sistemindeki sürücülere eğitim verileceğini ifade eden Akın, sivrisinekle mücadelelerinin etkin olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:15:56. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement