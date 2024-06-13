Edirne Belediyesi, şehir içi ulaşıma zam yapınca tepkiler arttı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi, şehir içi ulaşıma zam yapınca tepkiler arttı

Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne Belediye Meclisi tarafından yapılan şehir içi ulaşıma zam kararına tepki gösterdi. Demir, ulaşımın sıkıntılı olduğunu belirterek belediyenin otobüs sistemini hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Edirne Belediye Meclisi tarafından alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmış ve biniş ücretleri önemli ölçüde artmıştı.

13.06.2024 15:21
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Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne Belediye Meclisince şehir içi ulaşıma zam yapılmasına tepki gösterdi.

Demir, Selimiye Meydanı'ndaki belediye kafede gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de ulaşımın sıkıntılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Edirne Kent Konseyinin 2011'de Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin (ETUS) tekel taşımacılık yapmasına karşı açtığı davayı kazandığını dile getiren Demir, bu davayla belediyenin otobüs hizmete koyabilme ve düzenleme hakkını kazandığını anlattı.

Edirne Belediyesinin şehir içi otobüs sistemini hayata geçirmesi gerektiğini belirten Demir, ulaşıma getirilen zammın vatandaşları ekonomik olarak zorladığını dile getirdi.

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mertcan Yalçın da ulaşımın belediyenin en temel görevi olduğunu ifade etti.

Belediyenin ulaşımdan çekilemeyeceğini ve kendi işini başkasına devredemeyeceğini belirten Yalçın, "Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın ile Belediye Meclis üyelerinin mahkeme kararının kazanımlarını Edirne halkı lehine kullanmasını bekliyoruz." dedi.

Tekelci ulaşım anlayışına son verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, belediyenin otobüslerle fiyatları dengeleyecek şekilde ucuz ve nitelikli taşımacılık yapması gerektiğini kaydetti.

Edirne Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmıştı.

Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.

Kaynak: AA

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