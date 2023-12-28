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Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili öğrencilerle buluştu

Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bal, savcı ve hakimlik mesleği hakkında bilgiler vererek, adaletin önemine vurgu yaptı. Programın sonunda öğrencilere yönelik bir bilgi yarışması düzenlendi ve ödüller verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili öğrencilerle buluştu
28.12.2023 - 17:09,
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Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda "Kariyerim Adalet: Adli Yargıda Hakim ve Savcı Olmak" konulu bir sunum yapan Bal, savcıların görev ve sorumluluklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bal, Türkiye'de 7 bin 416 savcı ve 15 bin 321 hakimin adli, idari ve yüksek yargıda görev yaptığını ifade etti.

Savcı ve hakimliğin önemli bir meslek olduğunun altını çizen Bal, ideali adalet olan kişilerin bu meslekleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tarafsız ve bağımsızlığın önemine vurgu yapan Bal, "Savcılık gerçekte şerefli, gurur duyulacak ancak çok zor bir meslektir. Birçok zorluğu içinde barındırıyor, özellikle Cumhuriyet savcısı olmak istiyorsanız veya adli yargı hakimi olmak istiyorsanız memleketin 'doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi' demeden en ücra köşede görev yapmayı göze almış olmanız lazım. Hakim ve savcılık mesai saati olan bir meslek değil. İnsanların hürriyetine ve mal varlıklarına ilişkin kararlar veriyorsunuz." diye konuştu.

Edirne 2. İş Mahkemesi Hakimi Canan Taştan Aktaş da hakimlik mesleği hakkında sunum yaptı.

Programın sonunda öğrencilere yönelik "Kariyerim Adalet" bilgi yarışması düzenlendi, ilk 3 sıraya girenlere ödül verildi.

Kaynak: AA
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