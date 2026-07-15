Edirne'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Edirne'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Edirne\'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı
15.07.2026 17:34
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Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için fotoğraf sergisi düzenlendi.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Selimiye Camisi avlusunda Edirne 15 Temmuz Derneğince açılan sergide Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerince çekilen 40 fotoğraf sergilendi.

Sergiyi eşi Canan Sezer ile gezen Edirne Valisi Yunus Sezer, Dernek Başkanı Veysel Güner ve AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve vatandaşlar da sergiyi gezdi.

Sergi yarına kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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