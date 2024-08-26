Edirne'de 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı Açıldı - Son Dakika
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Edirne'de 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı Açıldı

Edirne\'de 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı Açıldı

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı açılışı programı gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 11 ülkeden yaklaşık 400 öğrencinin kampa katıldığını söyledi.

26.08.2024 14:16
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Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı açılışı programı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 11 ülkeden yaklaşık 400 öğrencinin kampa katıldığını söyledi.

Gençlerle geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Sezer, "Gençlerle barış ve dostluk köprüleri kuracağız. Sadece sizleri bir araya getirmiyoruz aynı zamanda sizlerin bulunduğu ülkeleri de bir araya getiriyoruz. Sizlerle birlikte ülkeler arasında da gönül köprüleri kuruyoruz." dedi.

Dünyanın birçok yerinde kaos yaşandığını ifade eden Sezer, gençler aracılığıyla barışın inşa edileceğini vurguladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da sözlerine Türklere Anadolu'nun Balkanların kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Balkanlar'ın Türkiye'nin gönül coğrafyası olduğunu ifade eden Aksal, "Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu ile gençlerimizi ağırlıyoruz daha önce de ağırladık ve bu programlar devam edecek. Bu platformun yaptığı tüm programlar çok kıymetli ancak gençlere yapılan bu yatırım en kıymetlisi." dedi.

"Elimizi Balkanlar'dan çekmeyeceğiz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise bu yıl Balkanlar'dan yaklaşık 500 öğrenciye Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alma imkanı sağladıklarını anlattı.

Türkiye'ye 1992'den bu yana Balkanlar'dan 20 bine yakın burslu genci eğitim için getirdiklerini ifade eden Eren, "Bu kapsamda Balkanlar'daki gençlerimize yönelik her türlü faaliyeti yürütüyoruz. Balkan Gençlik Okulu Projemiz, gençlik kamplarımız ve gezi programlarımız var." dedi.

Eren, YTB'nin 2012'den bu yana 483 projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu etkinliklerine de katkı sağlamaya devam ettiklerini anlatan Eren, "Balkanları, Rumeli coğrafyasını çok seviyoruz. Türkiye olarak hiçbir zaman hiçbir şartta elimizi Balkanlardan çekmeyeceğiz. Çünkü bu coğrafyanın ekonomik, siyasi ve güvenlik dahil olmak üzere her türlü istikrarı Türkiye'nin buradaki gücüne bağlı." dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun Balkan ülkeleri ile olan ilişkilere her anlamda büyük katkılar sunduğunu anlattı.

Hatipler, programa katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerin birer kültür elçisi olduğunu dile getirdi.

Kampa katılan öğrencileri temsilen Yunanistan ve Kosova'dan birer öğrenci de konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerle sohbet etti.

Yaz kampında misafir öğrenci ve öğretmenler için Çanakkale, Keşan Gökçetepe ve Edirne gezileri düzenlenecek.

Spor etkinlikleri, konser ve kültür sohbetlerinin de yer alacağı kamp kapsamında öğrenciler Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde fen bilimleri deneyleri yapma imkanı da bulacak.

Yaz kampı 31 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı Açıldı - Son Dakika

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