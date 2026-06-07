Uzunköprü'de 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Uzunköprü'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü\'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
07.06.2026 16:38
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Uzunköprü'de yapılan kontrollerde 32 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları kontrollerde Çakmak, Eski, Saçlımüsellim, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde Suriye, İran, Eritre, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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