Edirne\'de 48 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Doyran köyü, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü ve Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.