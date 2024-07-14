Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Kemal köyü ile Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de Fas ve Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.