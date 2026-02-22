Edirne'de 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda Saçlımüsellim köyündeki denetimlerde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
