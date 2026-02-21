Edirne\'de 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
