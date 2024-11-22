Edirne\'de Altın Kaçakçılığı Şüphesi

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Edirne'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan bir otobüsü durdurdu.

Otobüste bulunan yolculardan Romanya vatandaşı M.R.B'nin çantasında yapılan aramada 2 kilo 43 gram külçe altın ele geçirildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.