Edirne'de Buğdayda Verim Beklentisi Artıyor - Son Dakika
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Edirne'de Buğdayda Verim Beklentisi Artıyor

Edirne\'de Buğdayda Verim Beklentisi Artıyor
08.06.2026 09:45
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Edirne'de geçen yılki kuraklık sonrası bu yılki yağışlarla buğday veriminde artış bekleniyor.

TÜRKİYE'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de, son yağışlarla birlikte buğdayda verim beklentisi arttı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Uzun yıllardan beri ilk kez bu yıl kış yağışlarımız çok iyi oldu. Bu ilkbaharda da güzel yağışlar aldık. Birtakım hastalıklara yakalanan ürünlerimiz oldu. Ama buna rağmen yine gidişat güzel" dedi.

Edirne'de aşırı sıcak ve yağışsız hava nedeniyle yaşanan kuraklık, son iki yıl buğdayda verim kaybına neden oldu. Üretici bu dönemde, ürününü kuru toprağa ekerken, yaşanan hastalıklarla da mücadele etti. Bu yıl kış ve ilkbahar yağışları ile üretici umutlanırken, bölgeye geçen ekim ayından şubata kadar ortalama 450 kilogram yağış düştü. Tarımsal sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirleri dolarken, bu durum üreticiyi sevindirdi. Yağışlarla bölgedeki barajlarda da doluluk oranı arttı. Kentin içme suyunun karşılandığı Süloğlu Barajı'nda tam kapasite doluluk oranına ulaşıldı.

'GİDİŞAT GÜZEL'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Uzun yıllardan beri ilk kez bu yıl kış yağışlarımız çok iyi oldu. Bu ilkbaharda da güzel yağışlar aldık. Tabii bu yağışlarla beraber buğdaydaki hastalık riskleri de artıyor. Bu risklerle alakalı tabii birçok üreticimiz ilaçlarını kullandı, gerekli müdahaleleri yaptı. Kullanamayan üreticilerimiz var ama ilaç kullandığı halde yine birtakım hastalıklara yakalanan ürünlerimiz oldu. Ama buna rağmen yine gidişat güzel. Şu an arazide baktığımızda boş başaklar görebiliyoruz. Bu, geçtiğimiz günlerde biraz sis yaptı ve bu sis de özellikle tane besleme döneminde buğdaylara çok iyi gelmez. Birtakım eksiler, artılar olacaktır. Ama bu geçtiğimiz 5-6 yıllık döneme baktığımızda yağışlı ve güzel bir dönem. Geçtiğimiz yıllara bakarak ortalama iyi verim olacaktır" diye konuştu.

'VERİM İYİ OLSA BİLE AÇILANAN FİYAT MALİYETİN ALTINDA'

Bu yıl verim hesabını 400 kilo üzerinden yaptıklarını söyleyen Arabacı, "Tabii ki verim dediğimiz zaman, maliyet hesabını yaparken iyi yıl da veya kötü yıl da olsa genellikle 400 kilo üzerinden yaparız. Bu yıl da yine 400 kilo üzerinden yaptık. Kaldı ki bu yıl 500 kilogram bile ortalama almış olsak ki onun garantisi yok daha henüz. İnşallah hasat ettiğimizde meydana çıkacaktır verimler. 500 kilo ortalama verim dahi almış olsak, bugünkü açıklanan fiyatla maliyetin altında kalıyor bu rakamlar. O yüzden verim anlamında önceki yıllardan biraz daha iyi olacağını umuyorum. Verim iyi olsa bile bu açıklanan fiyat maliyetinin altında kalan bir fiyat. Bununla ilgili çok acil bakanlığımızın gereğini yapmasını talep ediyorum" dedi.

'BUĞDAY FİYATI ACİLEN GÜNCELLENMELİ'

Arabacı, "Biz Ziraat Odaları olarak buğday ekim döneminden bugüne yaptığımız maliyet çalışmasındaki maliyet artışı yüzde 40. Kaldı ki mazot ve gübrede bir yıllık hesapladığımızda yüzde 70'e varan maliyet artışı var. Ki biz bunu şu an yaptığımız maliyet hesabımızda baz almadık. Buğday ekiminden bugüne olan yüzde 40'ı baz aldığınız halde bakanlığımızın bize açıklamış olduğu fiyat artışı yüzde 22. Biliyorsunuz piyasadaki enflasyon oranları bunun çok daha üzerinde. Üreticimizin girdisi, ektiği günden bugüne yüzde 40 artış sağlamışken, böyle bir yılda açıklanan yüzde 22'yle üreticimizin hem önümüzdeki yıllardaki sürdürülebilirliğini hem aile içerisindeki geçimini sağlaması neredeyse imkansız hale gelmiştir. O yüzden biz bakanlığımızın açıklamış olduğu bu yüzde 22'lik artışın, 16,5 TL'lik buğday fiyatının çok acil bir şekilde revize edilmesini, eğer ki bunu revize edemiyorsak da çok acil dekar başına alacağımız 980 TL'lik desteğin acil revize edilmesini ve önceki yıllardaki gibi yine kilo başına destek verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Buğdayda Verim Beklentisi Artıyor - Son Dakika

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