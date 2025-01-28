Edirne'de Çakmak Dükkanında Yangın: 5 İş Yeri Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Çakmak Dükkanında Yangın: 5 İş Yeri Hasar Gördü

Edirne\'de Çakmak Dükkanında Yangın: 5 İş Yeri Hasar Gördü

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir çakmak dükkanında çıkan yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, 5 iş yeri hasar gördü.

28.01.2025 00:47  Güncelleme: 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de çakmak dolum ve satışının yapıldığı dükkanda çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 5 iş yeri hasar gördü.

Yangın akşam saatlerinde Sabuni Mahallesi Medrese Sokak üzerindeki çakmak dükkanında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle dükkandan dumanlar yükselmeye başladığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri gelirken, alevler kısa sürede bitişikteki dükkanlara da sıçrayarak büyüdü. İtfaiyenin söndürmek için zamanla yarıştığı yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında çakmakçı dahil toplam 5 iş yeri hasar gördü.

Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Sezer burada yaptığı açıklamada, erken müdahale sonucu yangının daha da büyümeden kontrol altına alındığını kaydetti. Sezer, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Akşam saatlerinde daha sebebini henüz tespit edemediğimiz yangınla ilgili itfaiyemiz tarafından çalışma yapılıyor. Önce bir dükkanımızda çıkmış, sonra da yanındaki iki dükkanı da etkileyen ve arka tarafında da depo olarak kullanılan iki alanı yine etkileyen, toplam 5 bölümü etkileyen bir yangına müdahale etti itfaiyemiz ve şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Çok şükür can kaybımızı ve erken müdahale sonucunda da çarşıda yangının büyümesi engellenmiş durumda. İnşallah bundan sonra da soğutma çalışmaları devam edecek ve yarın da bununla ilgili olarak hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Çakmak Dükkanında Yangın: 5 İş Yeri Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:12:56. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Çakmak Dükkanında Yangın: 5 İş Yeri Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.