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Edirne'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince düzenlenen etkinlikte aileleriyle Selimiye Meydanı'nda toplanan çocuklar, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Çocuklar adına açıklama yapan AGD Edirne yaz etkinlikleri öğrencisi Emirhan Demir, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren Filistin'e yönelik saldırılarında 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 50 bin şehit verildiğini söyledi.

Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için bir araya geldiklerini belirten Demir, "Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, PlayStation tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye, Gazzeli çocuklara Türkiye'nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye bugün buradan 'çocuklar farkında, zafer yakında' diyoruz." dedi.

Demir, ABD'nin Türkiye'deki üslerini istemediklerini dile getirdi.

Ülke olarak bu vebale ortak olunmaması gerektiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Orada yaşayanlar sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız? Hesap yapar mıydınız çocuklar ölürken? Şimdi oyun zamanı. Bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, İsrail'i çok seven Amerika, ona oynaması için kendi bahçesinden bir yer verecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve 'Biz oyuna değil, oyunu bozmaya geldik' diyoruz."

Duayla sona eren açıklamaya AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.