Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler\'in katil zanlısı yakalandı

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Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ile ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler ile ilgili soruşturma çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Güler'in katil zanlısı olarak aranan Yavuz G., Edirne'nin merkeze bağlı Elçili köyünde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.