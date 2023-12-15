Edirne\'de, Filistin\'e destek yürüyüşü düzenlendi

EDİRNE'de, Filistin'e Destek Platformu tarafından, İsrail işgali altındaki Filistin halkına destek vermek amacıyla 'Özgür Filistin Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

İsrail'in işgali altındaki Gazze'de uzun süredir bombardıman altında yaşayan Filistin halkına destek amacıyla, Edirne'de Filistin'e Destek Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi. Eski Cami önünden, Saraçlar Caddesi'ne yapılan yürüyüşün ardından konuşan platform temsilcisi Ahmet Çetin, son iki ayda 18 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. Sözün bittiği noktada olduklarını söyleyen Çetin, "Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı, insanlık onurunu haykırmak için buradayız. ve dünyanın tüm iyi insanlarına, zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor uyarısında bulunmak için buradayız. Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı ve Siyonistlerin Filistin'de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Filistin'de olup bitenler sadece Hamas veya Filistin meselesi değildir, sadece Arap-İsrail meselesi değildir, sadece bu coğrafyanın meselesi değildir. Bu aslında bütün insanlığın ortak meselesidir. Siyonist ideolojinin kanlı savaş makinaları ile işlediği cinayet, sadece Filistinlilere değil tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

'BU VAHŞETE DUR DEMEK İÇİN İNSAN OLMAK YETERLİ'

Filistin'e destek olmak için sadece Müslüman olmaya gerek olmadığını kaydeden Çetin, "7 Ekim'den bu yana hastaneden mülteci kampına, bebek ve çocuklardan yaşlılara, kadınlardan yaralılara varıncaya kadar, savaş hukukunu hatta insanlık onurunu yerle bir eden vahşi bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Bu vahşete dur demek için Müslüman olmak şart değil. Bu vahşete dur demek için insan olmak yeterlidir. ABD'nin ve emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uygulamaktadır. Filistin halkının soykırıma karşı kendini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizi destekliyor, Gazze'de yaşanan vahşet, yıkım ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi, zulme karşı sesimizi yükseltmeyi insani bir sorumluluk ve görev addediyoruz. Siyonist İsrail olmak üzere, destekçisi olan bu ülkeler hukuk karşısında ve uluslararası yargı önünde, işledikleri cürümlerle yüzleşmeli ve mahkeme edilmelidir. Yalnızca terör devleti İsrail değil bu vahşi katliamlara destek veren ABD başta olmak üzere tüm Siyonist destekçiler Uluslararası Savaş Mahkemelerinde yargılanmalıdır" diye konuştu.

Gerçekleştirilen saldırılarda 18 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyleyen Çetin, "Söz veriyoruz. Asla susmayacağız, asla durmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Her ilden, her meydandan haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, hayatını kaybeden Filistinliler ve şehitler için dua etti. (DHA)