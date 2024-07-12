Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yağmurca köyünde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Köylülerin traktörle anız alanlarını sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi. Edirne Vali yardımcıları ve kaymakamlar da söndürme çalışmalarını takip etti. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

12.07.2024 20:07
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yağmurca köyünde bir tarlada yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Köylülerde anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Edirne Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte ile İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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