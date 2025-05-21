Edirne\'de Hatai Abdullayev\'den Anma Portresi

(EDİRNE) - Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini istinat duvarına çizdi.

Minguzzi'nin portresini duvara çizdiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Abdullayev, hesabından "Bu kadar renkli bir tablonuz olduğunu düşünün, onu siyaha boyayabilir miydiniz? Boyadılar işte" ifadelerine yer verdi. Ressamın çalışması, çok kişi tarafından paylaşılarak beğenildi.

Abdullayev, Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın portrelerini de Edirne'de duvarlara resmetmişti.