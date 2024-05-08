Edirne'de İlkokul Öğrencileri Arasında Atletizm Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de İlkokul Öğrencileri Arasında Atletizm Etkinliği Düzenlendi

Edirne\'de İlkokul Öğrencileri Arasında Atletizm Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de Dünya Atletizm Günü kapsamında Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen etkinliğe 18 ilkokuldan 288 öğrenci katıldı. Öğrenciler 60 metre koşu, fırlatma topu ve uzun atlama kategorilerinde yarıştı.

08.05.2024 17:26
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Edirne'de Dünya Atletizm Günü kapsamında ilkokul öğrencileri arasında atletizm etkinliği düzenlendi.

Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen etkinliğe 18 ilkokuldan 288 öğrenci katıldı.

Öğrenciler 60 metre koşu, fırlatma topu ve uzun atlama kategorilerinde dereceye girebilmek için yarıştı.

Yarışmalar sonunda spor etkinliklerine katılan çocuklara katılım belgesi verildi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Uzunköprü ve Keşan ilçesinde okulları ziyaret etti.

Öğrencilere "Trafik Haftası" kapsamında temel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

-Çetin adaylığını açıkladı

İş insanı Ahmet Çetin, AK Parti İl Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Kentteki bir tesiste basın toplantısı düzenleyen Çetin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere seçim sonuçlarına odaklanıp adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Çetin, kentte AK Parti'nin oylarını artıran eski İl Başkanı Belgin İba'ya da görevini layıkıyla yaptığını belirterek teşekkür etti.

Makamların geçici olduğu belirten Çetin, davayı sahiplenmek amacıyla aday olduğunu açıkladı.

Enez'de ormanda çevre temizliği yapıldı

Enez'in Sultaniçe köyündeki Cennet Koyu ormanında çevre temizliği yapıldı.

İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal önderliğinde Enez Orman İşletme Şefliğinin düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında kurum amirleri ve öğrenciler tarafından toplanan çöpler poşetlere dolduruldu.

Ormandaki vatandaşlar, çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de İlkokul Öğrencileri Arasında Atletizm Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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