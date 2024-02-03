Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Muammer Morkoç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Gazze halkının zor günler yaşadığını belirten Morkoç, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Bombaların ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenme, susuzluk ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyorlar." dedi.
Morkoç, İsrail'e destek veren ülkelerin ve firmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.
Gazze'deki sağlık çalışanlarının tüm tehlikelere rağmen çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Morkoç, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki İsrail bu savaşı kaybedecek ve insanlık kazanacak. Yıkılan hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz."
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