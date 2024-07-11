Edirne'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Ekipler, Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı. Ayrıca, Edirne'de jandarma ekipleri trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Keşan Büyükdoğanca köyü girişinde gerçekleştirilen denetimde yük taşıyan araçlar kontrol edilirken, sürücülere trafik kuralları ve yol güvenliği konusunda bilgi verildi. Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde ise vatandaşlara temel trafik kuralları, kask ve emniyet kemerinin kullanımı hakkında eğitim verildi.

11.07.2024 15:49
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Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Yük taşıyan araçlar denetlendi

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan Büyükdoğanca köyü girişinde denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli denetimde yük taşıyan araçlar denetlendi, sürücüler trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde de vatandaşlara yönelik trafik eğitim gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, temel trafik kuralları, kask ve emniyet kemerinin kullanımı konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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