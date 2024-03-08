Edirne'de kadın polisler, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de kadın polisler, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'u ziyaret etti

Edirne\'de kadın polisler, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy\'u ziyaret etti

Edirne'de kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine ziyarette bulundu. Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özsoy'un kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi. Şehit kadınlar anıldı ve saygıyla anıldı.

08.03.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine ziyarette bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında 8 yıl önce şehit olan Özsoy'un Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıldı, dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit kadınlarımızı anıyoruz. Şehit Nefize Çetin Özsoy'un temsilinde bu güzel vatanın başta kadın şehitleri olmak üzere bütün şehitlerini saygıyla anıyoruz. Şehit çiçeklerimiz solmayacak hiç." ifadelerine yer verildi.

Ziyarete şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin de katıldı.

Kaynak: AA

Mardin, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kadın polisler, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'u ziyaret etti - Son Dakika

  • Mustafa Bozbey, Bursa'da çevre düzeni, trafik ve tarım konularında çözümlerini anlattı
    12:11 Mustafa Bozbey, Bursa'da çevre düzeni, trafik ve tarım konularında çözümlerini anlattı

    CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.

  • Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
    12:11 Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

    Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini anlattı.

  • Gazze'deki yerinden edilmiş çocuklar, Refah kentindeki kampında hayata uyum sağlamaya çalışıyor
    12:11 Gazze'deki yerinden edilmiş çocuklar, Refah kentindeki kampında hayata uyum sağlamaya çalışıyor

    Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki geçici bir kampta yaşayan yerinden edilmiş çocuklar, gündelik hayata uyum sağlamaya çalışıyor. Bu haberde, çocukların yaşadığı zorluklar ve kamptaki yaşam koşulları anlatılıyor.

  • Ünye'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
    12:10 Ünye'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.

  • Van'da Kadın Sağlık Çalışanları 8 Mart'ı Görev Başında Geçiriyor
    12:10 Van'da Kadın Sağlık Çalışanları 8 Mart'ı Görev Başında Geçiriyor

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli kadın doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve paramedikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastaların sağlığına kavuşması için çaba harcıyor. Kadın sağlık çalışanları, mücadele, şefkat ve fedakarlığın sembolü olduklarını belirterek, hastalara yardım etmekten ve hayatlarına dokunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca, kadınların başarılarıyla ve güzellikleriyle ön plana çıkması gerektiğine vurgu yapıldı.

  • Karabük Üniversitesi Rektörü Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti
    12:09 Karabük Üniversitesi Rektörü Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti

    Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Rektör Kırışık, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Raylı sistemler alanında yapılacak çalışmaların planlaması ve Hadrianapolis Antik Kenti'ndeki kazı ve eser koruma çalışmalarına destek olmak amacıyla öğrenci alımı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Sağanak ve Kar Bekleniyor
    12:09 Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Sağanak ve Kar Bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'nın bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

  • Fatih Terim fonu dolandırıcılığı davası devam ediyor
    12:08 Fatih Terim fonu dolandırıcılığı davası devam ediyor

    Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.

  • CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse Projelerini Açıkladı
    12:07 CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse Projelerini Açıkladı

    Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini lansman toplantısında anlattı.


11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
07:40 Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
10:04 Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi 3 ay deneme süresi var Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi! 3 ay deneme süresi var
09:46 Mersin, Kapıkule, Habur’da kaçakçılara büyük darbe Mersin, Kapıkule, Habur'da kaçakçılara büyük darbe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 12:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de kadın polisler, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement