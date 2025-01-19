Edirne\'de Kadına Saldırı: Yanlış Anlama Sonucu Yaşanan Darbeden Şikayetçi Olundu

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EDİRNE'de Hamiyet Pehlivan Bingül, kendisini eşinin sevgilisi zanneden Y.K. (47) tarafından, evinin önünde darbedildi. Olay sonrası Y.K.'nin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, Bingül, "Daha benim yüzümü görmeden, kim olduğumu görmeden, eşimin kim olduğunun farkına varmadan hemen beni darbetmeye başladı. Hiçbir şey anlayıp dinlemeden çocuğumuzun gözü önünde bu şekilde bir olayla karşılaştık. Şu anda savcılığa yansımış durumda, biz sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.

Olay, 10 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.'nin saldırısına uğradı. Y.K., Hamiyet Pehlivan Bingül'ün başını otomobil kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevrede bulunan marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Hamiyet Pehlivan Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Saldırgan Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KENDİ EŞİ VE SEVGİLİSİ SANDIĞINI SÖYLEDİ

Y.K. polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darbettiğini söyledi. Y.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'HAYATIMDA İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Olayla ilgili konuşan Hamiyet Pehlivan Bingül, Y.K.'yi daha önce hiç görmediğini belirtti. Bingül, "Olay hiçbir şekilde ilgimiz dahilinde olmayarak meydana geldi. Tanıdığımız birisi değil, kesinlikle hayatımda görmüş olduğum birisi değil. Kendi evimin önünde arabamızı park ettik eşimle birlikte. Arabadan inerken, sert bir şekilde arabanın kapısı bana çarptı. Arabadan inmemiştim. Arabanın kapısı çarpınca ben, motokurye falan çarptı diye düşündüm çünkü herhangi bir araba ışığı falan hiç yoktu etrafımızda. Omzumu tutup beni kendine doğru çevirince kadın olduğunu fark ettim. Ben motokuryenin çarpmış olduğunu düşünüyordum. Olayın şokuyla hiç anlayamadım. Daha yüzümü çevirdiğim gibi, eşimde araba çarptığını düşünerek fırlayınca kadın; 'Pardon eşim beni aldatıyordu, ben eşim zannettim pardon' deyip ağzımdan burnumdan kan geldiğini görünce hemen kaçmaya başladı. Tanıdığımız biri değildi, hayatımda ilk defa görüyorum" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Y.K.'den şikayetçi olduğunu kaydeden Bingül, "Şikayetçi olduk kendisinden. Yanlışlıkla insan öldürülebiliyormuş. Gerçekten ölümle burun buruna geldiğimi hissetim, nefesim kesildi. Üzerinde silah da olabilirdi, bıçak da olabilirdi. Herkesin başına gelebilir. Bir misafirim de olabilirdi arabadan inen. Daha benim yüzümü görmeden, kim olduğumu görmeden, eşimin kim olduğunun farkına varmadan hemen beni darp etmeye başladı. Bir arabanın plakasına bak, arabanın modeline bak, ya da içinden inen gerçekten senin eşin mi ona bak" diye konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY YAŞAYACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

Benzer olayları haberlerde gördüklerini, başlarına geleceğinin hiç aklına gelmediğini söyleyen Bingül, "Hiçbir şey anlayıp dinlemeden çocuğumuzun gözü önünde bir de bu şekilde bir olayla karşılaştık. Çocuğumuz 10 yaşında, o da görünce şaşırdı zaten. Kadının da yanında küçük çocuğu vardı ona da üzüldüm. O da böyle bir olaya şahit oldu. Buradaki vatandaşlar toplanıp o kadını da darp edebilirdi çocuğunun gözü önünde. Hiç hoş olmayacak bir durumdu. Şu anda savcılığa yansımış durumda, biz sonuna kadar şikayetçiyiz. Yanlışlıkla böyle bir şeyin olması mümkün değil. 'Omuzum çarptı, yan baktı' kavgalarını gördüğümüzde, haberlere gülerdik. Bir gün böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi.