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Edirne'de kamyonetlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı, yola dökülen kedi ve köpek mamaları trafiği aksattı - Son Dakika
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Edirne'de kamyonetlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı, yola dökülen kedi ve köpek mamaları trafiği aksattı

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada, M.Ş'nin kullandığı bir kamyonet, kedi ve köpek maması taşıyan başka bir kamyonetle çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda yola dökülen kedi ve köpek mamaları nedeniyle trafik aksadı. Ancak, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Edirne\'de kamyonetlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı, yola dökülen kedi ve köpek mamaları trafiği aksattı
26.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 15:12
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Edirne'de kamyonetlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı, yola dökülen kedi ve köpek mamaları trafiği aksattı.

Havsa-Edirne Otoyolu'nun 15. kilometresinde M.Ş'nin kullandığı SK HNC 03 Slovakya plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden M.Ç. idaresindeki kedi ve köpek maması taşıyan 34 EG 2812 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada araçlar yola devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü M.Ş, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtan yola dökülen kedi ve köpek maması kolileri, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Edirne istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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