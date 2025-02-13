Edirne'de Karadağ Fahri Konsolosluğu Açıldı - Son Dakika
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Edirne'de Karadağ Fahri Konsolosluğu Açıldı

Edirne\'de Karadağ Fahri Konsolosluğu Açıldı

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı. İki ülke arasındaki ilişkiler güçleniyor.

13.02.2025 15:22
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Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı.

Vali Yunus Sezer, kentteki bir otelde düzenlenen törende, jeopolitik konumuyla önemli bir il olan Edirne'de 8. fahri konsolosluğun açıldığını söyledi.

Türkiye ve Karadağ'ın diplomatik ilişkilerinin 146. yılının kutlandığını anımsatan Sezer, iki ülkenin dostluğu, kardeşliği ve stratejik ilişkilerinin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirtti.

Karadağ'da Türk iş insanlarının büyük yatırımlar yaptığına işaret eden Sezer, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Karadağ arasında ticari ortaklık adına gelecek vadeden ve ümit veren ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Karadağ'da en fazla yatırım yapan 3. ülke konumundayız. Çok önemli yatırımlar yapılmaya ve yer almaya devam ediyor. Burada açılacak fahri konsoloslukla beraber, kıymetli dostumuz ve kardeşimiz Karadağ Edirne Fahri Konsolosu Naser Alim Bey de bu ilişkilerimize bir ivme kazandıracaktır."

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri ve Diaspora Genel Müdürü Ivana Dukanovic de konsolosluğun iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğine ve kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, kentte fahri konsolosluğun açılmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, iki ülke arasında işbirliğinin artarak süreceğini söyledi.

Karadağ Edirne Fahri Konsolosu Alim ise iki ülkenin tarih boyunca güçlü bağlara sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Karadağ'ın, karşılıklı saygı ve anlayış temelinde ilişkilerini geliştiren iki dost ülke olduğunu belirten Alim, "İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğine şahit oluyoruz. Açılışını yaptığımız fahri konsolosluk, Karadağ'ın Türkiye'deki temsil gücünü artırarak, iş dünyası, akademik çevreler ve kültürel ilişkiler açısından yeni fırsatlar sunacaktır." dedi.

Daha sonra, İstasyon Mahallesi Armoni Sokak'taki iş merkezinde yer alan konsolosluğun açılışı, kudele kesilerek yapıldı.

Törene, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Karadağ Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dragan Krivokapic, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Karadağ Fahri Konsolosluğu Açıldı - Son Dakika

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