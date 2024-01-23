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Edirne'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Edirne'de bulunan kurum müdürleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek tercihlerini belirledi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da oylamaya katılarak seçimlerini yaptı.

Edirne\'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
23.01.2024 - 11:03,
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Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Saraç, " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" karesini oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" fotoğraflarına oy veren Saraç, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da oylamaya katıldı.

"Deprem: Umut" kategorisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Şamiloğlu'nun "Gazze: Kanıt" kategorisindeki tercihi Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" isimli fotoğrafı oldu.

Şamiloğlu, "Çevre-yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sulak dünya", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor" kategorisinde Özgün Tiran "Er meydanında" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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