Edirne\'de Mobil Bankacılık ile 33 Bin Lira Dolandırıcılık Oleayı

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EDİRNE'de, farklı tarihlerde mobil bankacılık aracılığıyla esnafı toplam 33 bin 150 lira dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte farklı tarihlerde yaşanan olayda, dolandırıcılık şüphelileri ilk olarak telefon satışı yapılan bir iş yerine gidip, aldıkları 5 bin 500 lira değerindeki telefonun ödemesini mobil bankacılık üzerinden yapacaklarını söyledi. IBAN numarası ile parayı ödediklerini söyleyen şüpheliler, güven aşılamak adına 'Tutarı isterseniz siz girin, işlemi devam ettirin' dedi. Şüpheli, alışveriş sonrası iş yerinden ayrılırken, esnaf bir süre sonra paranın hesabına yatmadığını gördü. Esnafın ulaşmaya çalıştığı şüpheliler önce telefonlarını açmadı, sonrasında numarayı engelledi.

KUAFÖRÜ DE DOLANDIRDILAR

Dolandırıcılar, aynı yöntemi kuaförde de 9 bin liralık postiş alışverişi yaparak tekrarladı. Ortak arkadaşlar aracılığıyla birbirine ulaşan iki esnaf, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise giderek şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerin, farklı tarihlerde 4 iş yerini daha toplam 18 bin 650 lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.G. (30), B.G.Ç. (29) ve A.K.'yi (20) gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli savcılık sorguları sonrası serbest bırakıldı. Şüphelilerin esnafın zararlarını karşıladığı ifade edildi.

'ARADIK AMA ULAŞAMADIK'

Şüphelilerin dükkanında alışveriş yaptığı kuru yemişçi Mehmet Emin Yılmaz, "Kendileri dükkana gelip toplu alışveriş yapacaklarını, fiyatta indirim istediklerini söyledi. Sonrasında geldiler ve çok bilinçsizce alışveriş yaptılar yani önüne geleni doldurmaya başladılar. Giyimlerinden de çok şüphelenmedik, çok düzgün giyimliydiler. Alışveriş sonunda iş ödemeye geldiğinde, 9 bin lira tuttuğunu söyledik. Telefondan İBAN'a para göndereceklerini söylediler ve hatta rakamı biz girdik ve gittiler. Bir süre sonra para hesabımıza gelmedi, kendilerini aradık ama ulaşamadık. Dolayısıyla polise şikayetçi olduk. Şikayetimizden iki gün sonra bulundular ve ardından zararımızı karşıladılar" diye konuştu.