Edirne'de Motosiklet Denetimi Yapıldı
Edirne'de gerçekleştirilen denetimde, 9 sürücüye toplam 11 bin 219 lira ceza verildi.
Edirne'de motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 10.00 itibarıyla araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi'nde denetim yaptı.
Ekipler, caddenin trafiğe kapatılmasının ardından caddede bulunan motosikletleri durdurarak sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti.
Denetimde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 9 sürücüye toplam 11 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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