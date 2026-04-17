Edirne'de Oryantiring Müsabakaları
Edirne'de Oryantiring Müsabakaları

17.04.2026 10:04
Edirne'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında oryantiring müsabakaları düzenlendi.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında oryantiring müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalar, Mimar Sinan Genç Ofis, Üç Şerefeli Cami ve Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde düzenlendi.

Etkinliğe katılan sporculara teşekkür edilerek başarılarının devamı dilendi.

Canlı hayvan ticareti yapanlara eğitim verildi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce canlı hayvan ticareti yapan satıcılar, sürücüler, bakıcılar ve nakliyecilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programın açılışında, hayvan hareketlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Trakya'nın ari bölge statüsünün korunmasının önemi ve biyogüvenlik uygulamaları ele alındı.

Teknik personel tarafından yapılan sunumlarda ise hayvan sevkleri, veteriner sağlık raporları, hayvan kimliklendirme işlemleri, nakil süreçleri ve hayvan refahı konularında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

- Lalapaşa'da ot temizliği ve ilaçlama çalışmaları başladı

Lalapaşa Belediyesince ilçe genelinde kaldırım kenarlarında ot temizliği ve biçim çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınması ve yağışların sona ermesinin ardından ekipler, ilçe genelinde çalışma yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında kaldırım kenarlarındaki otlar temizlenirken, yaban otlarının yoğun olarak görüldüğü alanlarda da ilaçlama yapılıyor.

Açıklamada, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Lalapaşa için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

