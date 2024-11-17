Edirne\'de Otoyol Jandarma Komutanlığı 24 Saat Hizmette

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OTOYOLLARDA asayiş ve trafik hizmetlerinin polisten jandarmaya devredilmesinin ardından Edirne'de kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 saat görev yapmaya başladı.

Türkiye genelinde trafik ve asayiş düzenleme görevi 15 Ekim'den itibaren jandarmaya devredildi. Edirne'de TEM Otoyolu gişeleri yanında da Otoyol Jandarma Komutanlığı kuruldu. Ekipler, 11 araç, 2 motosiklet ve 81 personelle, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar uzanan otoyol ağında 24 esasına görev yapıyor. Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde, emniyet, asayiş ve trafik görevlerini bütüncül hizmet anlayışı ile etkin ve doğru bir şekilde yürütüyor.

Otoyolları da trafik güvenliğini sağlayan ekipler, trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi, trafik kazalarının önlenmesi, meydana gelen trafik kazalarına daha kısa sürede etkin müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarmadan yapılan açıklamada, "Kaza sonra da kayıpların azaltılması denetleme hizmetlerinin kesintisiz yapılarak kural ihlalinde bulunanların tespitiyle yasal gereğinin yapılması ve sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma risk duygusunun artırılarak kural ihlallerinin önlenmesinin azim ve kararlığındadır. Edirne İl Jandarma Komutanlığı olarak halkımızın her zaman yanında, yakınında, desteğinde ve emrinde çalışarak, icra edilecek görevlerin en iyi şekilde yapılacağı, kanun ve nizam, doğruluk ve dürüstlük hak ve adalet daima rehberimiz olacaktır" denildi.

Haber – Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,