Edirne'de Pamuk Yüklü Tır Devrildi ve Yandı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Pamuk Yüklü Tır Devrildi ve Yandı, Sürücü Yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Kırcasalih beldesinde seyir halinde olan pamuk yüklü tır devrildi ve refüje çarptıktan sonra yanmaya başladı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis, yangını söndürdü. Tır sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün İzmir'den getirdiği pamuk yükünü Edirne'deki bir fabrikaya teslim ettiği belirtildi.

13.07.2024 00:15
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrildikten sonra yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kırcasalih beldesinde E.K'nin kullandığı 48 VM 148 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrildikten sonra refüje çarpan tır yanmaya başladı.

Tırın yandığı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA aracı gelerek yangını söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün İzmir'den aldığı pamuk yükünü Edirne'deki bir fabrikaya getirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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