Edirne'de Ramazan Sokağı Etkinlikleri

15.02.2026 16:37
Edirne'de Selimiye Camisi çevresinde 24 saat etkinlik sürecek Ramazan Sokağı hazırlıkları sürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazanda sahura kadar süren programlarla 24 saat yaşayan Selimiye ve Edirne'yi tasavvur ettiklerini belirtti.

Sezer, Selimiye Meydanı'nda hazırlıkları süren "Ramazan Sokağı"nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve İslam aleminin yaklaşık 4 yıldır beklediği Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindiğini söyledi.

Sezer, Selimiye'ye gelenlerin de ziyaret edip gezebileceği Ramazan Sokağı'nın hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.

Sokakta Kur'an tilaveti, tasavvuf musikisi, tiyatro gösterileri, Hacivat ve Karagöz ve geleneksel oyunların yer alacağını ifade eden Sezer, ramazan boyunca her akşam etkinliklerin olacağını vurguladı.

Edirne'nin yöresel ürünlerinin yer alacağı stantların da yer alacağını belirten Sezer, "Burası güzel olacak diye düşünüyoruz. Büyük bir çadır kurduk, yaklaşık 600 kişilik. Burada ay boyunca çeşitli etkinlikler yer alacak. Selimiye'nin açılışıyla beraber Edirne'mizi görmek isteyen bütün İslam coğrafyasını ve Edirnelileri buraya davet ediyoruz. Selimiye'nin etrafı, inşallah böyle bir şenlik meydanı olacak. Sahura kadar süren programlarla 24 saat yaşayan bir Selimiye ve Edirne'yi tasavvur ediyoruz, inşallah gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile restorasyonunda sona yaklaşılan Selimiye'yi gezdiklerini, muhteşem bir restorasyona imza atıldığını vurguladı.

Ramazan Sokağı etkinlikleri hakkında

Selimiye etkinlik alanında kurulacak Ramazan Sokağı'nda gerçekleşecek "Selimiye'de Ramazan Etkinlikleri" programı, 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Etkinliklerde geleneksel sanatlar, musiki, söyleşiler, tiyatro, film gösterimleri ve çocuklara yönelik gösteriler Edirnelilerle buluşacak.

Program kapsamında Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan programında ayrıca tarih, edebiyat, tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri gerçekleştirilecek, tiyatro oyunları sahnelenecek, film gösterimleri yapılacak.

Konser programlarında ise İstanbul Tarih Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.

Ramazan ayı boyunca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ramazan Sokağı'nda ayrıca yöresel lezzet stantları da bulunacak.

Etkinlikler 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yunus Sezer, Edirne, Güncel, Son Dakika

