Edirne'de Ramazannağme Konseri - Son Dakika
Edirne'de Ramazannağme Konseri

16.03.2026 12:56
Edirne'de Ramazan Sokağı etkinlikleri çerçevesinde Halil Necipoğlu ilahilerle katılımcıları coşturdu.

Edirne'de Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Halil Necipoğlu, "Ramazannağme" konseriyle sahne aldı.

Etkinlik çadırında gerçekleştirilen programda Necipoğlu, seslendirdiği ilahilere katılımcılarda eşlik etti.

Ramazan ayının maneviyatının hissedildiği gecede ilahiler ve ezgiler, programa katılanlardan büyük beğeni topladı.

Program sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından Necipoğlu'na hediye takdim edildi.

İç sularda sazangillere av yasağı başladı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, iç sularda sazangillerin avlanmasına ilişkin yasağın 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, balıkların üreme dönemlerini koruyarak su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belirlenen bu dönemde göl, gölet, baraj ve akarsularda sazangillerin avcılığı yasaklandı.

Yasak kapsamındaki başlıca türler sazan, kadife, siraz, yayın ve tatlı su kefali (akarsular hariç) olarak belirlendi.

Denetimlerin yasak süresi boyunca il müdürlükleri ve kolluk kuvvetleri tarafından sürdürüleceği bildirildi.

Keşan'da konaklama tesislerinde yangın denetimi

Keşan Belediyesi ekiplerince, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında ilçedeki konaklama amaçlı tesislerde denetim ve incelemelerde bulunuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin güvenliği için yapılan denetimlerde yangın güvenliği, acil çıkışlar ve gerekli ekipmanların kontrol edildiğini ve işletmelerin bilgilendirildiğini belirtti.

Özcan, denetimler sırasında gösterilen iş birliği ve hassasiyet dolayısıyla işletmelere teşekkür ederek daha güvenli bir Keşan için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İpsala'da iftar programı

İpsala Belediyesi tarafından Saraçilyas Mahallesi TOKİ Konutları'nda iftar programı düzenlendi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, programda vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadıklarını belirtti.

Uzunköprü'de müdürler toplantısı

Uzunköprü Belediyesi haftaya rutin olarak düzenlenen müdürler toplantısıyla başladı.

Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Belediye yetkilileri, toplantıların kurum içi koordinasyonu ve verimliliği artırmayı amaçladığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına masa tenisi turnuvası

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuvada kadın takımlarında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi birinci, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ikinci oldu.

Erkek takımlarında ise Keşan Toplum Sağlığı Merkezi birinci, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ikinci, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Ramazannağme Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Edirne'de Ramazannağme Konseri - Son Dakika
