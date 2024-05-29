Edirne'de Restorasyonu Tamamlanan Hacılar Ezanı Namazgahı'nda Hacı Uğurlama Geleneği Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
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Edirne'de Restorasyonu Tamamlanan Hacılar Ezanı Namazgahı'nda Hacı Uğurlama Geleneği Yeniden Başlatıldı

Edirne\'de Restorasyonu Tamamlanan Hacılar Ezanı Namazgahı\'nda Hacı Uğurlama Geleneği Yeniden Başlatıldı

Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Hacılar Ezanı Namazgahı'nda, zamanla unutulan hacı uğurlama geleneği yeniden gerçekleştirildi. 90 kişilik hac kafilesi, mehteran konseri, yapılan dualar ve ilahiler eşliğinde yolcu edildi. Restorasyonu tamamlanan Namazgah'ta kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi törenle uğurlandı. Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, bu kadim geleneği tekrar başlatmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İl Müftüsü Hasan Başoğlu ise tarihi geleneği tekrar başlatmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

29.05.2024 17:14
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EDİRNE'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan 15'inci yüzyıl eseri Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi'nde, zamanla unutulan hacı uğurlama geleneği yeniden gerçekleştirildi. 90 kişilik hac kafilesi, mehteran konseri, yapılan dualar ve ilahiler eşliğinde yolcu edildi.

Edirne'de, Sultan 2'nci Murat döneminde, kutsal hac görevini yerine getirecek hacı adaylarının törenle uğurlanması için yapılan Hacılar Ezanı Namazgahı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020-2021 yılları arasında restore edildi. Restorasyonu tamamlanan Namazgah'ta kutsal topraklara gidecek 90 kişilik ilk hac kafilesi, törenle uğurlandı. Törene Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, müftülük görevlileri, hacı adayları ve aileleri katıldı.

'KADİM GELENEĞİ TEKRAR BAŞLATTIK'

Engelli bireylerden oluşan mehteran takımının konseriyle başlayan programda, Selimiye Camisi imamı Yusuf Serenli, Kuran okudu. İlahilerin okunduğu törende konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, unutulmuş, terk edilmiş bir geleneği tekrardan canlandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Saraç, "Bilindiği üzere Hacılar Ezanı Namazgah Çeşmesi burada daha önce hacı adaylarımız, umre adaylarımız kurban keserek, dualar ve ezanlar eşliğinde Kabe'ye uğurlanıyordu. Bu gelenek yaklaşık 50 yıldır terk edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Hacılar Ezanı Namazgahı ve çeşmesinin 2021 yılında restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bugün de bu kadim geleneği tekrardan başlattık. İnşallah, bundan sonraki yıllarda da bu geleneği devam ettireceğiz. Hacılarımızı yolcu ettik. Allah, sağlıcakla gidip, afiyetle gelmeyi nasip etsin" dedi.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu da tarihi geleneği tekrardan başlatmaktan mutlu olduklarını belirtti. Başoğlu, "Tarihi alanda, değerli kardeşlerimizi rabbime misafir olmak üzere göndermek için bizleri bir araya getirdiği için şükrediyorum. Kıymetli hacılarımızın, şimdiden haclarının hayırlı olmasını, gidemeyenlerin de bir an önce gidebilmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün, tarihte Hacılar Ezanı Namazgahı olarak bilinen bu yerde, hacca gitmek için Edirne'de burada toplanılır, kurban kesilir ve hac yolculuğu buradan başlarmış. Değerli Vakıflar Bölge Müdürümüz Ahmet Saraç, onunla birlikte tüm mesai arkadaşlarının desteğiyle bu geleneği tekrardan başlatıyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Başoğlu eşliğinde dua edildi. Hacı adaylarından oluşan 90 kişi, otobüsle aileleri tarafından yolcu edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Restorasyonu Tamamlanan Hacılar Ezanı Namazgahı'nda Hacı Uğurlama Geleneği Yeniden Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Restorasyonu Tamamlanan Hacılar Ezanı Namazgahı'nda Hacı Uğurlama Geleneği Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
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