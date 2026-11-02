Edirne'de sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, yağış sürecek

Edirne'de sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, yağış sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de aniden başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyeyle korunmaya çalışırken Kırklareli ve Tekirdağ'da da etkili olan yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de aniden başlayan sağanak yer yer şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.
Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.
Yağışın, çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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