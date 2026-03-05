Edirne'de Savaş Karşıtı Protesto - Son Dakika
Edirne'de Savaş Karşıtı Protesto

Edirne\'de Savaş Karşıtı Protesto
05.03.2026 13:51
Edirne Emek Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Edirne'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan Edirne Emek Platformu üyeleri, savaş karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Metin Özaydınlık, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının, Orta Doğu'yu yeni bir bölgesel savaşın içine sürüklediğini söyledi.

Bu saldırıların, ağır bir siyasal ve toplumsal kriz yaşayan İran'da yıkımı derinleştirerek sivillerin yaşamını, güvenliğini ve geleceğini tehdit ettiğini belirten Özaydınlık, savaşın genişlemesinin askeri çatışmanın yanında insani bir felaket, kitlesel yerinden edilme ve derin bir toplumsal travma riskini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Yeni bir bölgesel çatışma dalgasının, milyonlarca insan için derin bir insani kriz anlamına geldiğini dile getiren Özaydınlık, şunları kaydetti:

"Savaşın bedeliniyine kadınlar, yoksullar, emekçiler ve en savunmasız kesimler ödeyecektir."

İran'daki gerici molla rejiminin baskıcı ve antidemokratik uygulamaları, kadınlara ve emekçilere dönük hak ihlalleri emperyalist saldırganlığa gerekçe olamaz. Emperyalizm hiçbir halkı özgürleştirmez, yalnızca bağımlılaştırır ve yoksullaştırır. Savaş ve işgal politikalarını reddediyoruz. Savaşa karşı barışı, emperyalizme, militarizme ve bölgesel savaş politikalarına karşı emekçilerin ve halkların birleşik mücadelesini esas almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Edirne, Güncel, İran, Son Dakika

14:41
