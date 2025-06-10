Edirne\'de şehit polis Nefize Çetin Özsoy anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, Edirne'deki kabri başında anıldı.

Özsoy'un şehadetinin 9'ncu yılı dolayısıyla Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.Şehidin ailesi ve katılımcılar törende duygusal anlar yaşadı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrenciler ve vatandaşlar Özsoy'un kabrine çiçek bıraktı.

Şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin'e başsağlığı dileyen Sezer, "Bütün şehitlerimizi Allah peygamberimize komşu eylesin. Bizleri de onların şefaatinden ayırmasın. İyi ki varlar, böyle güzel, huzurlu bir vatan bıraktılar bizlere. İnşallah vatanımız böyle devam eder ebediyete kadar." ifadelerini kullandı.

Baba Süleyman Çetin de her yıl anma törenine katılımın yoğun olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Vali Sezer ve beraberindekiler aynı mezarlıkta şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın kabri başında da dua okudu.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, kurum müdürleri, polisler, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve ailenin yakınları katıldı.