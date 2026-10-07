Edirne'de Selimiye Meydanı'nda Gazze protestosu düzenlendi, boykot çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de Selimiye Meydanı'nda Gazze protestosu düzenlendi, boykot çağrısı yapıldı

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Edirne\'de Selimiye Meydanı\'nda Gazze protestosu düzenlendi, boykot çağrısı yapıldı
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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım, Edirne'de Selimiye Meydanı'nda protesto edildi. Filistin'e Destek Platformu'nun etkinliğinde konuşan Muhammet Emin Dilli, Gazze'de gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ihtiyacına dikkat çekerek İsrail'e boykot çağrısı yaptı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Edirne'de protesto edildi.

Edirne Filistin'e Destek Platformu organizasyonunda Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup tarafından "Müslümanlar Birleşin" yazılı pankart açıldı.

Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Muhammet Emin Dilli, siyonist terör şebekesinin Gazze'de başlattığı topyekun soykırımın üçüncü yılını geride bıraktığını söyledi.

Dilli, Filistin halkına destek vermek ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarının ağır bir insani krize yol açtığını belirten Dilli, bölgede gıda, temiz su ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması sırasında salondaki çok sayıda kişinin dışarı çıkmasını da İsrail'in siyasi yalnızlığının göstergelerinden biri olarak değerlendiren Dilli, İsrail'e yönelik boykotun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Müslümanların birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Dilli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazze'nin evlatlarına ve sabırlı anne babalarına yardım ve zafer nasip edilmesini, hayatını kaybedenlerin makamlarının yüceltilmesini diliyoruz. Müslümanların birlik içinde hareket etmesini ve Mescid-i Aksa'nın özgürce ibadete açıldığı günleri görmeyi temenni ediyoruz. Gazze'deki son çocuk özgürce gökyüzüne bakana ve Mescid-i Aksa'nın üzerindeki işgal gölgesi kalkana kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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