 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, birçok işyerini de su bastı. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesi yoğun sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Yolların göle döndüğü tatil beldesinde çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Su baskınları dolayısıyla özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

Edirne\'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
16.12.2023 - 23:19,
Abone Ol

Edirne'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, birçok işyerini de su bastı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesi yoğun sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Yolların göle döndüğü tatil beldesinde çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Su baskınları dolayısıyla özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne, Erikli, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:26:48. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement