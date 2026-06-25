Edirne'de Sıfır Atık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yaşam Kültürü Vurgusu - Son Dakika
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Edirne'de Sıfır Atık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yaşam Kültürü Vurgusu

Edirne\'de Sıfır Atık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yaşam Kültürü Vurgusu
25.06.2026 13:07
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EDİRNE'de, Sıfır Atık Vakfı ve Edirne Valiliği tarafından, 'Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı' düzenlendi.

EDİRNE'de, Sıfır Atık Vakfı ve Edirne Valiliği tarafından, 'Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı' düzenlendi. 'Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak' yönetimi temasıyla düzenlenen programda konuşan Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, "Sıfır atık, yalnızca atıkların azaltılması değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam kültürünün toplumun her kesiminde benimsenmesidir. Gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hepimize çok önemli görevler düşmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı ile Edirne Valiliği işbirliğinde düzenlenen 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı' Edirne'de başladı. Edirne'nin çevresel öncelikleri, kaynak kullanımı, atık yönetimi kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma potansiyelinin kapsamlı şekilde ele alındığı çalıştayın açılış programı, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Deltapark Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kurum ve kuruluş temsilcileriyle davetliler katıldı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KÜLTÜRÜ TOPLUMUN HER KESİMİNDE BENİMSENMELİ'

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesinin, dünyanın ortak sorumlulukla hareket etmesini gerektiren önemli bir sorun olduğunu söyledi. Zehin, "Bu noktada sıfır atık anlayışı israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Sıfır atık yalnızca atıkların azaltılması değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam kültürünün toplumun her kesiminde benimsenmesidir. Gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Yerelde atacağımız her adımın, küresel çevre hedeflerine katkı sunduğunu bilmeliyiz. Bu çalıştayın yeni fikirlerin geliştirilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına ve şehirlerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

'YEREL YÖNETİMLER, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİ'

Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez de iklim değişikliğinin artık geleceğin değil, bugünün en önemli gerçeklerinden biri olduğunu söyleyerek, "Edirne Belediyesi olarak çevre yönetimini yalnızca yasal bir yükümlülük olarak görmüyoruz. Bizler bunu gelecek nesillere karşı taşıdığımız önemli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda kentimizde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşüm oranlarını arttırmak, doğal kaynaklarımızı korumak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Yerel yönetimler, iklim değişikliğiyle mücadelede sahadaki en önemli aktörlerden biridir. Çünkü vatandaşlara doğrudan temas eden, çevre politikalarını günlük yaşama dönüştüren ve değişimi yerelden başlatan kurumlar belediyelerdir. Edirne Belediyesi olarak hedefimiz sıfır atık bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymak, geri dönüşüm oranlarımızı artırmak, doğal kaynaklarımızı korumak ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncü yerel yönetimlerden biri olmaya devam etmektir" diye konuştu.

'UYGULANABİLİR HEDEFLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLECEK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı da çalıştayın, 'Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak' yönetimi temasıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, "Çalıştayda Edirne'nin çevresel öncelikleri, kaynak kullanımı, atık yönetimi kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma potansiyeli, kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Aynı zamanda ilin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir hedefler ve çözüm önerileri geliştirilecektir. Çalıştaydan elde edilecek veriler, öneriler doğrultusunda hazırlanacak ve daha sonra düzenlenecek Edirne Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda kamuoyuna ilan edilecek, Edirne Yerel Atık Hedef Belgesi ilin çevre yönetimi yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Program, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kurum temsilcilerinin bir araya geldiği masa toplantılarıyla devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Sıfır Atık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yaşam Kültürü Vurgusu - Son Dakika

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