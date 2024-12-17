Edirne\'de Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde suç işlemek için örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek için örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin Uzunköprü'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 148 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 41 av tüfeği fişeği, 5 cep telefonu, 3 tabanca parçası, 325,45 gram skunk, 887 gram kenevir tohumu ve 1 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,