Edirne\'de Tarihi Kışla Restorasyonu

EDİRNE İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, restorasyonu Edirne Sarayı ile eş zamanlı devam eden ve yakın zamana kadar kapalı cezaevi olarak kullanılan tarihi Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası'nın kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Osmanlı padişahı 2'nci Murad döneminde 1450 yılında yapımına başlanan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanarak savaşlar, deprem ve yangınlar sonucu tahribat nedeniyle yıkılan Edirne Sarayı'nın ihyası, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından sürdürülüyor. İhya çalışmaları kapsamında Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilen ve kısa süre öncesine kadar kapalı cezaevi olarak kullanılan 19'uncu yüzyıl yapısı Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası da 2025 yılında restorasyona alındı. Tarihi yapıda süren restorasyon çalışmalarıyla ilgili, İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu, rapor hazırladı.

'BATILILAŞMA DÖNEMİNDEKİ OSMANLI MİMARİSİ ÖRNEKLERİNDEN'

Meclisin, mart ayı toplantılarında raporu okuyan komisyon başkanı Salih Akar, yapının Edirne'nin yakın dönemine tanıklık ettiğini ifade ederek, "Edirne Eski Kapalı Cezaevi olarak da bilinen Mahmudiye Kışlası'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yapının tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması ve yeniden işlevlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yeniçeri sisteminden düzenli ordu sistemine geçiş döneminde önemli rol üstlenen yapı aynı zamanda da batılılaşma dönemindeki Osmanlı mimarisinin örneklerinden biridir. Edirne'nin önemli tarihi yapılarından biri olan kışla, uzun yıllar kamu yapısı olarak kullanılmış olup kentin yakın dönem tarihine tanıklık eden önemli yapılardan biri olarak kabul edilmektedir" dedi.

'RESTORASYON FİZİKSEL ÇALIŞMAYLA SINIRLI DEĞİL'

Mahmudiye Kışlası'nda, 2025 yılı Ağustos ayından bu yana kapsamlı restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Akar, "Bu çalışmalar kapsamında zaman içerisinde değişime uğrayan bölümlerinde onarım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda taşıyıcı duvarlarda gerekli sağlamlaştırma çalışmaları yapılmakta, hasar gören bölümler aslına uygun şekilde onarılmakta ve yapının mimari bütünlüğünü koruyacak uygulamalar hayata geçirilmektedir. Ayrıca çatı, kapı, pencere ve iç mekan bölümlerinde de restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmalar yapılırken yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasına ve tarihi karakterinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmektedir. Restorasyon süreci yalnızca fiziksel onarım çalışmalarıyla sınırlı olmayıp aynı zamanda yapının gelecekte nasıl değerlendirileceğine yönelik planlamaları da içermektedir. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek bir mekan olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede hem tarihi bir yapının korunması sağlanacak hem de Edirne'nin kültür ve turizm hayatına katkı sunacak yeni bir alan kazandırılmış olacaktır" diye konuştu.

'KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yapının kent hafızasının önemli bir parçası olacağına vurgu yapan Akar, "Gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte söz konusu yapının kent hafızasının önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulması ve Edirne'nin tarihi kimliğine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu tür restorasyon projeleri, tarihi yapıların korunmasının yanı sıra şehirlerin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.