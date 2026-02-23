Edirne'de Taşkın Riski: Tunca Köprüsü Kapatıldı - Son Dakika
Edirne'de Taşkın Riski: Tunca Köprüsü Kapatıldı

Edirne'de Taşkın Riski: Tunca Köprüsü Kapatıldı
23.02.2026 00:16
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın riski nedeniyle tesisler boşaltılacak, Tunca Köprüsü kapatılacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan adadaki tesislerin taşkın riski nedeniyle boşaltılacağını, Tunca Köprüsü'nün ise trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Sezer, AFAD Kriz Merkezi'ndeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunca ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktada yapılan ölçümde debinin 1365 metreküp/saniyeye kadar çıktığını söyledi.

Bu rakamın bu yıl ilk kez ölçüldüğünü belirten Sezer, "Meriç Nehri'ndeki suyun yükselmesi sebebiyle özellikle Tunca Nehri ile buluştuğu noktada geriye doğru bir tepme söz konusu. Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan ada kısmında kısmi taşkın riski var. Bu geceden itibaren tedbir alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz, Tunca Köprüsü'nü de trafiğe kapatacağız. İkinci bir emre kadar köprü kapalı kalacak." dedi.

Sezer, Türkiye-Yunanistan sınırında Meriç Nehri ile birleşen Arda Nehri üzerindeki üç barajın da dolu olduğunu, bu nedenle üst savaktan su salımı yapıldığını dile getirdi.

Bulgaristan'daki barajlarda su tutulmasının mümkün olmadığını ifade eden Sezer, Türkiye'ye ulaşması zaman alan suyun etkilerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Taşkının kent merkezini koruyan yazlık ve kışlık seddeleri aşması için debinin 2 bin 200 metreküp/saniyeye ulaşması gerektiğini aktaran Sezer, böyle bir seviyeyi beklemediklerini ancak tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Toplantı öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile görüştüğünü ifade eden Sezer, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin de konuyu yakından takip ettiğini kaydetti.

Yazlık seddelerle ilgili tedbirlerin alındığını belirten Sezer, iş makineleri ve gerekli teçhizatın sahada hazır bulunduğunu dile getirdi.

Bosnaköy ve çevresindeki bağ evlerinin sahiplerine bölgeye gitmemeleri yönünde uyarıda bulunan Sezer, yazlık seddelerde yırtılmalar yaşanabildiğini, yol olarak kullanılan bazı seddelerin trafiğe kapatıldığını söyledi.

Tunca Nehri kenarındaki Değirmenyeni köyünde seddelere yakın evlerdeki durumu da takip ettiklerini aktaran Sezer, "Seddelere bitişik çok yakın evler var. Gerekli görürsek vatandaşlarımızı uyaracağız. Bu evlerle ilgili yarın tahliye kararı da alabiliriz. Önümüzdeki 24 saat kritik." diye konuştu.

Meriç ilçesinde seddeler onarılıyor

Sezer, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yazlık seddede taşkın nedeniyle yarılma meydana geldiğini, DSİ ekiplerinin tahliye motorlarıyla su boşaltımı yaptığını belirtti.

Bölgeye ilave iş makinesi sevk edileceğini ifade eden Sezer, yarılan noktaların onarıldığını, Küplü bölgesine iş makinesi ve motopomp desteğinin artırılacağını kaydetti.

Sezer, açıklamanın ardından Meriç ve Tunca nehirleri arasındaki, İki Köprü Arası olarak bilinen adada incelemelerde bulundu, Tunca Köprüsü yanındaki seddelerin güçlendirilmesi talimatını verdi.

Vali Sezer'e incelemelerinde 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Edirne, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Taşkın Riski: Tunca Köprüsü Kapatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'de Taşkın Riski: Tunca Köprüsü Kapatıldı - Son Dakika
