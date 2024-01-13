 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

Edirne\'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
13.01.2024 - 22:45,
Abone Ol

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.Ş'nin kullandığı CT 36 ATI Romanya plakalı tır, Sinanköy yakınlarında M.K'nin idaresindeki 22 ABV 825 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerin olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Lalapaşa, Romanya, Edirne, İtfaiye, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49
Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi

Son Dakika
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 23:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement