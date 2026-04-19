Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

19.04.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule'de panelvan, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. M.Ş. hayatını kaybetti.

Edirne'de tıra arkadan çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.Ş'nin kullandığı 41 AIM 905 plakalı panelvan Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen K.I. idaresindeki CE 5452 XF plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada M.Ş. ve panelvanda yolcu olarak bulunan P.O.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

M.Ş. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panelvanın trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Trafik, Edirne, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler
ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele
Şara’dan Antalya’da ’şişe’ göndermesi: Britanya’dan daha iyi Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 10:41:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.