Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 5,27 gram uyuşturucu, 168 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.
S.S, A.Ö. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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