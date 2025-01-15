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Edirne'de Velilere Eğitim Desteği

Edirne'de 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' açıldı, veliler eğitim alarak çocuklarıyla iletişim güçlendiriyor.

15.01.2025 00:43
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Edirne'de veliler haftanın 1 günü okula gidiyor

Edirne'de 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' açıldı: Velilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi veriliyor

EDİRNE - Edirne'de çocuklarının eğitim hayatlarına katkı sağlamaları amacıyla velilere yönelik 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde eğitim verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" başlatıldı. Milli Eğitim ve Halk Merkezi Müdürlüğü ortaklığında gerçekleşen eğitimler veliler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Veliler de öğrenci oldu

Veliler, haftanın 1 günü okula gelerek, eskiden olduğu sıralara oturup eğitim alıyorlar. Kurs çerçevesinde velilere Türk Sosyal Hayatında Aile, Ailece Nitelikli Zaman, Ailede Kültürel Zenginlik, Çocuğun Başarısında Aile Sosyal Etkinliklere Katılım ve Çevre Bilincinin Aile ve Çocuk Üzerindeki Etkisi, Hane İçi Dijital Eğitim, Akran ve Arkadaşlık İlişkileri gibi dersler veriliyor. Eğitimlerle, velilerin çocuklarıyla daha güçlü bağlar kurması, sosyal etkinliklere daha aktif katılım sağlaması ve aile içi iletişimde dijital araçların doğru şekilde kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

"Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" ile ailelerin çocuklarının eğitim sürecine daha aktif katılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Kursa katılmak isteyen veliler e-yaygin.meb.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Veliler, haftada bir gün 4 saat olmak üzere 8 hafta boyunca modülü tamamlıyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımını yapıyoruz"

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Sosyal Bilgiler ve Ebeveyn Okulu Kurs Öğretmeni Gamze Arslan Erdoğan, velilere okul aile işbirliği çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımını yaptıklarını ve bu çerçevede eğitim verdiklerini aktardı. Erdoğan, aynı zamanda çocuğun toplumda, okulda ve sosyal çevresinde daha yetkin daha erdemli daha mutlu bir birey olabilmesi için velilerle birlikte işbirliği yaparak dersleri ilerlettiklerine değindi.

30 Aralık 2024 tarihinde açılan kursun 3 Mart 2025'e kadar devam edeceğini söyleyen Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Yayla, yoğun katılım olduğunu ve eğitimlerin güzel gittiğini belirtti.

Maarif modelinin ailelere katkısı ve eğitimdeki önemini öğrendiklerini söyleyen Öğrenci velisi Bahar Oral, "Çocuklarımızı duygusal olarak nasıl desteklememiz gerektiğini ve bunun akademik başarıya katkılarını öğreniyoruz. Çocuğumun girmemesi gereken siteleri kontrol edip telefondan, tabletten ve bilgisayarlardan engelledim. Şuanda zaten bir ders çalışma sürecindeyiz. Bu yüzden teknolojik aletleri belli günlerde ve belli süreyle kullanıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Velilere Eğitim Desteği - Son Dakika

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