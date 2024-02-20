Edirne\'de Yeme İçme Sektöründe İstihdam Garantili Aşçı Yardımcılığı Eğitimi Başlatıldı

Edirne'de, yeme içme sektöründe kaliteyi artırmak amacıyla istihdam garantili "aşçı yardımcılığı" eğitimi başlatıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi hayata geçirildi.
Edirne İŞKUR Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle yürütülen projenin ilk etabında 20 kursiyer, aşçı yardımcılığı eğitimi almaya başladı.
Proje için kurulan profesyonel mutfakta eğitime başlayan kursiyerler, 12 hafta boyunca teorik ve pratik eğitimler alacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayanlar gastronomi sektöründe istihdam edilecek.
"Sektördeki kaliteyi artırmak istiyoruz"
ETSO Başkanı Sezai Irmak, gazetecilere yaptığı açıklamada güzel bir projenin uygulamaya geçirildiğini söyledi.
Kursiyerlerin profesyonel eğitim alacağını belirten Irmak, "Sektördeki kaliteyi artırmak istiyoruz. Çok iyi aşçıları ve mutfağı olan işletmeler var ancak bunu başaramayanlar da var. Amacımız en iyisini yapmak ve Edirne'nin bu alandaki çıtasını yükseltmek." dedi.
Proje Koordinatörü Güliz Elif Yardımcı da kentte benzeri olmayan bir mutfak atölyesinin kurulduğuna dikkati çekti.
Sektörün ihtiyaç duyduğu mutfak elemanlarının eğitimden geçirilerek istihdamının sağlanacağını anlatan Yardımcı, "Edirne'de 18-35 yaş arasındaki genç kitleye belli bir nitelik kazandırıp sektöre kazandırıyoruz. Üyemiz restoran ve lokantalar eleman ihtiyaçlarını sürekli dile getiriyordu. Bu talebi karşılamış olacağız. Profesyonel mantıkla hijyenden kılık kıyafet yönetmeliğine kadar Edirne'de olmayan bir yapıyı kente kazandırdık. Yeme içme sektöründe yaşanan yoğunluğa kaliteli eleman sağlanacak." ifadelerini kullandı.
Usta öğretici Berrin Deliormanlı ise aşçılığın tüm ayrıntılarını öğreteceklerini dile getirdi.
Deliormanlı, temel mutfak eğitimlerinin ardından kursiyerlere Osmanlı mutfağı lezzetlerini de anlatacaklarını ifade etti.
Kursiyer Yuşah Yılmaz da kursun sonunda sektörde çalışmayı hedeflediğini kaydetti.
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