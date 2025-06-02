Edirne\'de Zabıta Kurban Bayramı Denetimleri

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent genelinde denetimlerini artırdı.

Zabıta müdürlüğüne bağlı iş yeri denetim ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yerel ve zincir marketler, pastaneler ve fırınlar başta olmak üzere birçok iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürün gramajları, hijyen koşulları ve son kullanma tarihleri incelendi.

Halk sağlığının korunmasını hedefleyen ekipler eksiklik tespit edilen işletmeleri uyararak gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Bayram süresince denetimlerin süreceği vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne bildirmeleri belirtildi.